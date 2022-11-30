Окупанти досягли незначних успіхів у районі Бахмута, але малоймовірно, що в заявлених обсягах – ISW

Російські окупаційні війська досягли незначних успіхів у районі м. Бахмута Донецької області у вівторок, але малоймовірно, що вони просувалися в тому темпі, про який повідомляють російські джерела, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 29 листопада.

"ISW, як і раніше, не може підтвердити більшість інших заявлених успіхів навколо Бахмута, досягнутих із 27 листопада. Деякі російські мілогери робили необґрунтовані заяви про те, що російські війська прорвали лінію оборони України на південь від Бахмута... і просунулися у бік Часового Яру... але такі твердження, ймовірно, є частиною тривалої російської інформаційної операції і є передчасними… ISW продовжує вважати, що деградовані російські сили навколо Бахмута навряд чи швидко поставлять Бахмут під загрозу неминучого оточення", - йдеться у зведенні.

Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії повідомило 29 листопада, що російські сили, ймовірно, припинили розгортання батальйонних тактичних груп за останні три місяці. У відомстві заявили, що відносно невелика кількість піхоти БТГ, децентралізований розподіл артилерії та обмежена незалежність прийняття рішень БТГ перешкоджали їхньому успіху в Україні.

"За оцінками ISW, починаючи з квітня російські БТГ деградували під час різних невдалих або завершених російських наступів, включно з атаками на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а пізніші спроби відтворити ці БТГ для відновлення їхньої бойової могутності не мали успіху. Мабуть, відтоді російські сили кинули рештки зусиль і новий персонал, включно з мобілізованим, у погано навчені, оснащені та організовані спеціальні структури з низьким моральним духом і дисципліною", - вважають аналітики.

У вівторок окупанти продовжували оборонятися від українських контрнаступальних операцій у районі Сватового, а українські сили продовжували контрнаступальні операції в районі Сватового та Кремінної. Російські війська також продовжували обмежені наземні атаки на захід від Кремінної, щоб відновити втрачені позиції.

Окупанти здійснили наземні удари в районі Сіверська та Авдіївки, а також на заході Донецької області, продовжували зміцнювати оборонні позиції на сході Херсонської області, тоді як українські сили продовжували завдавати ударів по скупченнях російських військ на півдні України.

"Російські сили продовжували боротися із застарілим обладнанням та браком місцевого персоналу на тлі офіційних дій, що свідчать про ймовірну другу хвилю мобілізації", - наголошується у зведенні.

Також в ISW із посиланням на незалежне розслідування повідомляють, що РФ могла переправити тисячі українських ув'язнених із виправних колоній окупованих районів України на територію РФ після виведення військ із західного берега Херсонської області.