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11:10 30.11.2022

Ексголова КНР Цзян Цземінь помер - ЗМІ

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Колишній голова КНР Цзян Цземінь пішов із життя у віці 96 років, передає агентство "Сіньхуа".

"Цзян Цземінь помер через лейкемію та поліорганну недостатність 30 листопада о 12:13 за місцевим часом у Шанхаї", - пише агентство.

Колишній китайський лідер обіймав посаду голови КНР із 1993 до 2003 року.

Цзян Цземінь народився 17 серпня 1926 року у провінції Цзянсу. Став членом Комуністичної партії Китаю у 1946 році. У 1947 році закінчив факультет електричних машин Шанхайського університету Цзяотун, здобув спеціальність інженера-електрика.

Він майже 30 років працював у системі міністерства машинобудування. З 1980 року заступник голови та відповідальний секретар Державного комітету у справах імпорту та експорту, потім заступник голови та за сумісництвом начальник секретаріату Держкомітету з управління іноземними інвестиціями. У 1985-1989 роках обіймав посаду мера Шанхаю.

У 1989 році його обрали генеральним секретарем ЦК КПК, а у 1993 році він став головою КНР.

У своїй політиці продовжив реформи, започатковані Ден Сяопіном. За Цзян Цземіна економіка Китаю вийшла на сьоме місце у світі, країна вступила до СОТ, прийняла саміт АСЕАН у Шанхаї, виграла заявку на проведення Олімпійських ігор у 2008 році.

Теги: #смерть #кнр

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