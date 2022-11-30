Президент Єврокомісії: Пропонуємо створити для РФ спеціальний суд, а заморожені активи використовувати для відновлення України

Європейська комісія виступає із пропозицією створити спеціальний суд для переслідування злочинів Росії в Україні, так само як і умови для використання заморожених російських активів для відновлення України.

Із такою заявою в середу в Брюсселі виступила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Російське вторгнення в Україну принесло смерть, руйнування та невимовні страждання. Ми всі пам'ятаємо жахи Бучі. Приблизно більш ніж 20 тис. цивільних і більш ніж 100 тис. військових убито станом на сьогодні. Росія має заплатити за ці жахливі злочини, включно зі злочином агресії проти суверенної держави. У той час, як ми і далі підтримуватимемо Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціальний суд, який підтримує ООН, щоб розслідувати і притягнути до відповідальності за злочин агресії Росії", - заявила вона у відеозверненні.

За словами президента ЄК, Брюссель готовий почати працювати з міжнародною спільнотою, щоб здобути якнайширшу міжнародну підтримку цього суду.

Крім того, фон дер Ляєн висловила впевненість, що за заподіяні руйнування Росія має заплатити фінансово. "Збитки, завдані Україні, оцінюються в EUR600 млрд. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні руйнування та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо засоби зробити так, щоб Росія заплатила", - констатувала вона.

За словами президента ЄК, уже заблоковано EUR300 млрд резервів Центрального банку Росії та заморожено EUR19 млрд російських олігархів. "У короткостроковій перспективі ми з нашими партнерами можемо створити структуру з управління цими фондами та інвестувати їх. Ми тоді використали б виручку для України, і коли санкції буде знято, ці фінанси можуть бути використані так, щоб Росія заплатила повну компенсацію за руйнування, завдані Україні. Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. Разом ми можемо знайти законодавчий шлях, щоб це зробити. Жахливі російські злочини не залишаться безкарними", - запевнила фон дер Ляєн.