Події

10:38 30.11.2022

Президент Єврокомісії: Пропонуємо створити для РФ спеціальний суд, а заморожені активи використовувати для відновлення України

2 хв читати
Президент Єврокомісії: Пропонуємо створити для РФ спеціальний суд, а заморожені активи використовувати для відновлення України

Європейська комісія виступає із пропозицією створити спеціальний суд для переслідування злочинів Росії в Україні, так само як і умови для використання заморожених російських активів для відновлення України.

Із такою заявою в середу в Брюсселі виступила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Російське вторгнення в Україну принесло смерть, руйнування та невимовні страждання. Ми всі пам'ятаємо жахи Бучі. Приблизно більш ніж 20 тис. цивільних і більш ніж 100 тис. військових убито станом на сьогодні. Росія має заплатити за ці жахливі злочини, включно зі злочином агресії проти суверенної держави. У той час, як ми і далі підтримуватимемо Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціальний суд, який підтримує ООН, щоб розслідувати і притягнути до відповідальності за злочин агресії Росії", - заявила вона у відеозверненні.

За словами президента ЄК, Брюссель готовий почати працювати з міжнародною спільнотою, щоб здобути якнайширшу міжнародну підтримку цього суду.

Крім того, фон дер Ляєн висловила впевненість, що за заподіяні руйнування Росія має заплатити фінансово. "Збитки, завдані Україні, оцінюються в EUR600 млрд. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні руйнування та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо засоби зробити так, щоб Росія заплатила", - констатувала вона.

За словами президента ЄК, уже заблоковано EUR300 млрд резервів Центрального банку Росії та заморожено EUR19 млрд російських олігархів. "У короткостроковій перспективі ми з нашими партнерами можемо створити структуру з управління цими фондами та інвестувати їх. Ми тоді використали б виручку для України, і коли санкції буде знято, ці фінанси можуть бути використані так, щоб Росія заплатила повну компенсацію за руйнування, завдані Україні. Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. Разом ми можемо знайти законодавчий шлях, щоб це зробити. Жахливі російські злочини не залишаться безкарними", - запевнила фон дер Ляєн.

 

Теги: #трибунал #єврокомісія #злочини_рф #урсула_ляєн #активи_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:43 29.11.2022
Зеленський закликав до об'єднання світової більшості на підтримку проекту резолюції Генасамблеї ООН зі спецтрибуналу над Росією

Зеленський закликав до об'єднання світової більшості на підтримку проекту резолюції Генасамблеї ООН зі спецтрибуналу над Росією

10:04 29.11.2022
ЄК готова розпочати обговорення нових санкцій проти РФ цього тижня - ЗМІ

ЄК готова розпочати обговорення нових санкцій проти РФ цього тижня - ЗМІ

07:19 28.11.2022
Нардепи мають намір адвокувати створення спецтрибуналу для Путіна в різних країнах світу

Нардепи мають намір адвокувати створення спецтрибуналу для Путіна в різних країнах світу

19:37 25.11.2022
Зеленський обговорив з фон дер Ляєн фіндопомогу, продекспорт, забезпечення енергетичної стабільності та санкції проти РФ

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн фіндопомогу, продекспорт, забезпечення енергетичної стабільності та санкції проти РФ

13:44 24.11.2022
Глобальне обмеження цін на російську нафту буде схвалено дуже скоро - фон дер Ляєн

Глобальне обмеження цін на російську нафту буде схвалено дуже скоро - фон дер Ляєн

13:44 23.11.2022
Естонія заморозила російські активи на десятки мільйонів євро

Естонія заморозила російські активи на десятки мільйонів євро

13:25 22.11.2022
Єврокомісія надасть Україні ще EUR2,5 млрд – фон дер Ляєн

Єврокомісія надасть Україні ще EUR2,5 млрд – фон дер Ляєн

19:32 20.11.2022
Єврокомісія передає EUR14 млн на шкільні автобуси, але потрібно більше - Урсула фон дер Ляєн

Єврокомісія передає EUR14 млн на шкільні автобуси, але потрібно більше - Урсула фон дер Ляєн

12:25 19.11.2022
У Києві правоохоронці заарештували активи російської компанії на 40 млн грн - Нацполіція

У Києві правоохоронці заарештували активи російської компанії на 40 млн грн - Нацполіція

17:51 16.11.2022
Єврокомісія рекомендувала прийняти Хорватію, Румунію та Болгарію до Шенгенської зони

Єврокомісія рекомендувала прийняти Хорватію, Румунію та Болгарію до Шенгенської зони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ знищують майже 80% повітряних цілей противника

За добу ЗСУ ліквідували 500 осіб особового складу російської армії – Генштаб

США контролюють використання Києвом наданої йому американської допомоги, немає жодних "порожніх чеків" - Білий дім

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 440 дітей, 852 – поранено

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об'єктах інфраструктури України

ОСТАННЄ

Окупанти досягли незначних успіхів у районі Бахмута, але малоймовірно, що в заявлених обсягах – ISW

РФ обстріляла лікарню та житлові будинки в Херсоні, інформацію про постраждалих встановлюють – пресофіцер комендатури оборони Херсону

Ексголова КНР Цзян Цземінь помер - ЗМІ

Пункт незламності відкрито при Київському СІЗО

У Бахмуті внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, іще 11 поранені - Донецька ОВА

ПС ЗСУ знищують майже 80% повітряних цілей противника

Ворог уранці завдав ударів по акваторії Очаківської громади – голова ОВА

СБУ вживає контррозвідувальних заходів у Мукачівській єпархії УПЦ (МП)

За добу ЗСУ ліквідували 500 осіб особового складу російської армії – Генштаб

США контролюють використання Києвом наданої йому американської допомоги, немає жодних "порожніх чеків" - Білий дім

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА