Події

08:59 30.11.2022

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 440 дітей, 852 – поранено

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Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 440 дітей, 852 – поранено

Станом на 30 листопада кількість дітей, які загинули через збройну агресію РФ, не змінилася – 440, зросла кількість поранених – 852, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Більше ніж 1292 дітини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 30 листопада 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 440. Зросла кількість поранених – 852. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Дніпропетровській – 33", – сказано у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

29 листопада внаслідок ворожого ракетного обстрілу м. Бахмут Донецької області отримав поранення 5-річний хлопчик.

Унаслідок бомбардувань і обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2719 навчальних закладів, 332 з них зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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