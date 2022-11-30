Борель закликав до пильності ЄС у відносинах із Китаєм

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що в центрі стратегічної проблематики в Індо-Тихоокеанському регіоні знаходиться Китай з його "напористістю, що росте", маючи такого партнера, необхідно підвищувати власну стійкість і уникати надмірної залежності.

"У ці дні ми спостерігаємо наростаючу ціну його політики "нульового COVID" і стурбованість громадян Китаю з приводу (санітарної) ізоляції. З "нульовим COVID" стає все більш очевидним, що Китай змінюється, посилюється централізація влади і піднімається націоналізм", - сказав Борель виступає у вівторок на Індо-Тихоокеанському форумі в Брюсселі.

Високий представник ЄС із закордонних справ зазначив, що нещодавно Рада ЄС на рівні глав МЗС та Європейська рада обговорювали, що все це означає для Євросоюзу.

"Ми погодилися з тим, що маємо дотримуватися нашого "потрійного підходу" до Китаю: як до партнера, економічного конкурента та системного суперника. Ми не можемо дивитися на Китай тільки з одного боку. Наші відносини з Китаєм неминуче складні. Але ми також знаємо, що співвідношення складових цього "триптиху" змінюється. Конкурентний компонент зростає та стає домінуючим", - продовжив Боррель.

Він наголосив, що, маючи такого партнера, необхідно підвищувати власну стійкість та уникати надмірної залежності. За його словами, це цілий комплекс питань, що включає закупівлі, субсидії, критичну сировину, ділову обачність та інші аспекти.

"Нарешті, ми маємо більше працювати з однодумцями, зміцнюючи нашу взаємодію в Індо-Тихоокеанському регіоні, особливо у питаннях безпеки", - наголосив глава європейської дипломатії.