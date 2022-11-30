США проведуть черговий саміт за демократію у 2023 році

Адміністрація президента США Джо Байдена у вівторок оголосила про підготовку другого саміту за демократію наступного року, співорганізаторами виступлять Коста-Ріка, Нідерланди, Південна Корея та Замбія.

У заяві Білого дому, поширеній у вівторок, йдеться, що саміт проведуть 29-30 березня в онлайн-форматі. У ньому візьмуть участь представники влади, громадянського суспільства та приватного сектору країн, що беруть участь у саміті.

Попередній саміт за демократію США провели у грудні 2021 року, ці саміти присвячені дискусіям навколо рішень, покликаних зупинити занепад демократій. У заяві зазначається, що на тлі "війн та змін клімату, суспільної недовіри та технологічних змін, демократії потрібні прихильники у всьому світі".