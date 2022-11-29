Події

20:38 29.11.2022

"Укрзалізниця" не скасовуватиме поїзди і у випадку нових блекаутів - голова правління

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"Укрзалізниця" не скасовуватиме поїзди і у випадку нових блекаутів - голова правління

"Укрзалізниця" у випадку, якщо відбудуться нові блекаути української енергосистеми, не скасовуватиме пасажирські поїзди, як не скасовувала вона їх під час і одразу після блекауту 23 листопада, повідомив голова правління компанії Олександр Камишін.
"Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв'язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах "Інфраструктурного дня", організованого Європейською Бізнес Асоціацією у вівторок у Києві.
Камишін зазначив, що затримки поїздів - це неминучий наслідок будь-якого блекауту.
"Але ми їдемо, не скасовуємо жодного поїзда, продовжуємо їхати", - наголосив голова "Укрзалізниці".
Раніше він повідомляв, що блекаут в енергосистемі України, спричинений російським обстрілом 23 листопада, наступного дня призвів до падіння показника дотримання графіка до 37%, однак усі пасажири благополучно прибули на станції призначення.
Згідно з поданими ним даними, зі 101 поїзда із запізненням вирушили 46 (зокрема 25 - більше години із середньою затримкою 4 години 40 хвилин), а прибули із затримкою 64 (зокрема 56 - більше години із середньою затримкою 4 години 26 хвилин).

Теги: #укрзалізниця #поїзди #блекаут

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