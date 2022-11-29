Події

20:26 29.11.2022

Глави МЗС країн G7+ обговорили ситуацію із критичною енергетичною інфраструктурою в Україні

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Глави МЗС країн G7+ обговорили ситуацію із критичною енергетичною інфраструктурою в Україні

Глави МЗС країн G7+ обговорили ситуацію з критичною енергетичною інфраструктурою в Україні, щоб скоординувати зусилля щодо надання допомоги.
Згідно із заявою міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, оприлюдненою на сайті МЗС Німеччини, у світлі атак РФ на цивільну інфраструктуру в Україні, зокрема об'єкти енергетики та водопостачання, Бербок як нинішній голова міністрів закордонних справ G7 запросила ширшу групу G7+ для обговорення спільних зусиль щодо надання екстреної підтримки Україні.
Учасниками стали понад 20 міністрів закордонних справ, зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, генеральний секретар НАТО, Європейський банк реконструкції та розвитку та Світовий банк.
"Єдині у своїй прихильності до підтримки України, учасники обговорили ситуацію з критичною енергетичною інфраструктурою в Україні, щоб краще зрозуміти та визначити пріоритети найнагальніших потреб українського народу та скоординувати зусилля щодо надання допомоги", - йдеться у заяві.
Бербок наголосила на важливості зустрічі на шляху до Міжнародної конференції з цивільної стійкості України (International Conference on the Civilian Resilience Ukraine), яка відбудеться 13 грудня у Парижі.

Теги: #нато #україна #мзс #зустріч

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