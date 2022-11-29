Окупанти навряд чи зможуть оточити Бахмут і, ймовірно, брешуть про взяття сусідніх сіл – ISW

Заявлене російськими окупантами захоплення кількох сіл навколо м.Бахмут Донецької області 27 та 28 листопада не віщує неминучого оточення ними міста, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 28 листопада.

"Знімки з геолокацією показують, що російські війська, ймовірно, захопили Озарянівку (село приблизно за 15 км на південний захід від Бахмута) приблизно 27 і 28 листопада. Декілька російських джерел стверджували, що російські війська також захопили Курдюмівку (13 км на південний захід від Бахмута), Кліщіївку (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївку (10 км на південний захід від Бахмута), Зеленопілля (13 км на південь від Бахмута), Підгородне (5 км на північний схід від Бахмута) і Спірне (30 км на північний схід від Бахмута) з наміром оточити Бахмут з півдня і сходу. Наразі немає жодних доказів із відкритих джерел, які б підтверджували ці твердження", - йдеться у зведенні.

В ISW зазначають, що російські джерела активно поширюють помилкові заяви про успіхи навколо Бахмута в рамках інформаційної операції, що триває з жовтня, і нещодавні необґрунтовані територіальні претензії можуть бути частиною цієї інформаційної операції.

"Однак, навіть якщо російським силам дійсно вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута, ці успіхи не загрожують критично важливим маршрутам Т0513 (Бахмут-Сіверськ) та Т0504 (Бахмут-Костянтинівка), які є основними українськими наземними шляхами. Існує також мережа невеликих сільських доріг, які ведуть до Бахмута із північного заходу", - зазначають аналітики.

У зведенні наголошується, що найближчі до Бахмута заявлені російські позиції в Кліщіївці та Підгородному ведуть до підготовлених українських оборонних споруд у Бахмуті та прилеглих сел і російські війська в їхньому нинішньому деградованому стані, швидше за все, не зможуть швидко просунутися далі на цьому напрямку. "Заявлені росіянами наступи навколо Бахмута упродовж 27 і 28 листопада навряд чи призведуть до ефекту на оперативному рівні і точно не швидко", - йдеться у зведенні.

При цьому у зведенні повідомляється, що у понеділок російські війська поступово просувалися на південь від Бахмута, продовжували зміцнювати позиції на сході Херсонської області, а також продовжували зусилля щодо захисту від українських контрнаступів у районі Сватового Луганської області, оскільки російські джерела повідомляли, що українські війська продовжують. контрнаступ на захід від Кремінної.

У свою чергу, українські сили продовжували завдавати ударів по російським військовим об'єктам та важливим логістичним шляхам на півдні України.

"Російські сили продовжують стикатися з проблемами адекватної підготовки та спорядження, а також проблемами з моральним духом та дисципліною, оскільки російські військові невдачі мають серйозні внутрішні соціальні наслідки", - наголошується у зведенні.

Також, за даними ISW, російська окупаційна влада продовжувала зусилля щодо сприяння інтеграції систем освіти в окупованих регіонах України до російської освітньої системи.