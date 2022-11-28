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13:56 28.11.2022

Глави МЗС країн НАТО обговорять надання нової зброї, боєприпасів та військового обладнання для України - Кулеба

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Глави МЗС країн НАТО обговорять надання нової зброї, боєприпасів та військового обладнання для України - Кулеба

Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у Бухаресті 29-30 листопада обговорять надання нової зброї, боєприпасів та військового обладнання для України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ввечері я вирушу у міжнародне відрядження: спочатку у Бухарест на засідання Ради міністрів НАТО, а потім у Лодзь на засідання Ради міністрів ОБСЄ. Зустріч у НАТО буде вперше порівну присвячена питанням оборони (а це нова зброя, нові боєприпаси, нове військове обладнання для України) та енергетики, тому що енергетика також перетворилася на зброю. Буде більше рішень і для українського війська, і для українського народу, який чинить опір", - сказав Кулеба у відеозверненні на фейсбуці у понеділок.

Міністр додав, що проведе зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, державним секретарем США Ентоні Блінкеном, керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

"Рада міністрів ОБСЄ вперше відбудеться без російського міністра, і це правильно, нічого йому робити. Вони тільки імітують переговори, тільки імітують дипломатію, насправді вони зробили свій вибір, і цей вибір - це війна та воєнні злочини", - зазначив Кулеба.

Теги: #нато #мзс

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