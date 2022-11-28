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13:54 28.11.2022

Глава МЗС Фінляндії: Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться

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Глава МЗС Фінляндії: Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто (Pekka Haavisto), який прибув у понеділок до Києва, заявив, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.

"Невтішність війни присутня в Києві... Можна тільки захоплюватися мужністю і рішучістю українців, коли країна обстоює свою незалежність. Ми й надалі підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться. Росія повинна припинити свою агресивну війну й піти", - написав він у твіттері.

Теги: #мзс #фінляндія

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