Глава МЗС Фінляндії: Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто (Pekka Haavisto), який прибув у понеділок до Києва, заявив, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.

"Невтішність війни присутня в Києві... Можна тільки захоплюватися мужністю і рішучістю українців, коли країна обстоює свою незалежність. Ми й надалі підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться. Росія повинна припинити свою агресивну війну й піти", - написав він у твіттері.