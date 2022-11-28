У Чорному морі перебуває один носій російських крилатих ракет "Калібр", ще п'ять - у Середземному морі - ВМС ЗСУ

Російські окупанти утримують на бойовому чергуванні в Чорному морі один носій крилатих ракет "Калібр", у Середземному морі – п'ять ворожих носіїв "Калібр", повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Як повідомляють ВМС ЗСУ у фейсбуці, в Чорному морі на бойовому чергуванні стоять 11 ворожих кораблів, із них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп - вісім ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – дев'ять ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 76 ракет.

За добу в інтересах РФ проходження Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря 22 судна, з них три судна рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря - 48 суден, із них 11 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.