Мінкультури передало РНБО для подальшого адміністрування перелік осіб, які загрожують нацбезпеці
Міністерство культури та інформаційної політики України передало перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, для подальшого адміністрування апаратом Ради національної безпеки та оборони.
"На виконання пункту 3 розділу 2 "Прикінцеві та перехідні положення" закону України від 19 червня 2022 року №2310-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора" Міністерство культури та інформаційної політики України передало перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці, для подальшого його адміністрування апаратом Ради національної безпеки та оборони України", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Зазначається, що на момент передання список містив прізвища 210 осіб, останні зміни до нього вносилися 26 вересня 2022 року.