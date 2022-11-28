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09:39 28.11.2022

Окупанти в неділю наступали під Авдіївкою і завдали ударів по Дніпру, Кривому Рогу та Запоріжжю - ISW

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Окупанти в неділю наступали під Авдіївкою і завдали ударів по Дніпру, Кривому Рогу та Запоріжжю - ISW

Російські окупаційні війська продовжували наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області в неділю, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 27 листопада.

"Генштаб України не повідомив, що українські сили відбили які-небудь наземні атаки навколо Бахмута 27 листопада, припускаючи, що російські війська могли просунутися в цьому районі", - йдеться у зведенні.

Російські війська завдали ударів по містах Дніпро, Кривий Ріг і Запоріжжя.

"Український Генштаб повідомив, що російські війська на лінії Сватове-Кремінна ведуть оборонні операції в районі Куп'янська і наступальні операції західніше Кремінної. Російські джерела повідомили, що українські війська продовжували контрнаступальні операції у напрямку Сватового та Кремінної", - повідомили в інституті.

Також із посиланням на дані Генштабу ЗСУ повідомляється, що російські офіційні особи готуються до чергової хвилі прихованої мобілізації, яка розпочнеться 10 грудня в РФ, а також на окупованих територіях України.

За даними ISW, російська окупаційна влада в неділю продовжувала насильно вивозити українських дітей з окупованих територій Луганської області в РФ під приводом того, що дітям потрібен спеціальний медичний догляд.

Теги: #війна #isw

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