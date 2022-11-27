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21:22 27.11.2022

Арахамія про пункти обігріву в Києві: Міська влада має тиждень на виправлення помилок, після чого буде проведено інспекцію

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Арахамія про пункти обігріву в Києві: Міська влада має тиждень на виправлення помилок, після чого буде проведено інспекцію

Міська влада Києва протягом тижня має виправити помилки щодо створення пунктів обігріву в місті, після чого буде проведена інспекція разом із мером Віталієм Кличком, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"У мене є пропозиція. За тиждень влада міста виправить помилки і ми разом із міським головою підемо на інспекцію. Це буде найкращим доказом того, що ніхто з нас не шукає спекуляцій", - написав Арахамія в телеграм-каналі.

Він зазначив, що "завдання для всіх нас – створити у Києві точки стабільності, де люди отримають підтримку у критичний момент".

Арахамія пообіцяв знайти тих, хто замість міської влади зможе облаштувати у Києві такі пункти.

За словами голови фракції, "доповіді влади міста сильно відрізняються від того, що говорять люди та публікують ЗМІ".

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко раніше повідомляв про понад 430 облаштованих пунктів обігріву, які працюють у Києві. Також планується розгорнути понад 100 пунктів.

 

 

 

Теги: #пункти_обігріву #арахамія

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