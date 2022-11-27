Події

21:12 27.11.2022

На Харківщині автомобіль з'їхав з моста в річку, водій і пасажири загинули

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Поліція встановлює обставини ДТП, що сталася у неділю близько 15:50 в Ізюмі Харківської області.

"Водій автомобіля "ВАЗ-2102" не впорався з керуванням і з'їхав з моста в річку... Водій транспортного засобу та пасажири (дві людини - ІФ) загинули на місці", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці встановлюють особи загиблих. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

 

 

Теги: #дтп #жертви #харківська_область

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