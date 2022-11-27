Події

11:55 27.11.2022

Мер Києва закликає містян у неділю не виїжджати з дому на власних авто через погіршення погоди

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Мер Києва закликає містян у неділю не виїжджати з дому на власних авто через погіршення погоди

Мер Києва Віталій Кличко в неділю закликав містян не виїжджати з дому на власних автомобілях у зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов.

"Синоптики прогнозують сьогодні снігопад у столиці. Невеликий сніжок йде. Всі служби готові до зміни погодних умов і прибирання міста. Зокрема, з вечора напоготові працівники "Київавтодору". Дорожня служба має 525 одиниць основної та додаткової техніки, що використовується для прибирання снігу та протиожеледної обробки покриття в столиці", - написав Кличко в телеграм-каналі.

За його словами, до снігопаду готове і житлово-комунальне господарство — керуючі компанії мають 167 одиниць техніки і понаді 4 тисяч працівників, які "діятимуть відповідно до потреб і масштабів негоди".

Також, за словами Кличка, свої балансові території виїдуть прибирати техніка та працівники зеленбудів столиці.

Водночас мер наголосив, що ситуація на дорогах залежатиме не тільки від комунальників, а й від обережності та відповідальності водіїв.

"Будь ласка, під час негоди не виїжджайте на власних авто без необхідності. Не паркуйтеся на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Пішоходів також прошу бути обережними та уважними. А в темний час доби носити одяг зі світловідбивальними елементами", - підсумував Кличко.

Теги: #київ #снігопад

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