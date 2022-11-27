Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з САУ, підтверджено 13 "прильотів" – глава ОВА

Російські окупанти в ніч на неділю обстріляли прикордонне село Середино-Будської громади Сумської області з самохідних артилерійських установок (САУ), в регіоні підтверджено 13 "прильотів", повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Після 23:00 російські військові обстріляли з САУ околиці одного з прикордонних сіл Середино-Будської громади. Було 13 "прильотів". На щастя, обійшлося без жертв", - написав Живицький у телеграм-каналі в неділю.

Він додав, що решта ночі та ранок на Сумщині пройшли без обстрілів.