Росіяни наступного тижня планують нові теракти проти об'єктів української енергетики - Арахамія

Російські окупанти наступного тижня планують вчинити нові теракти проти об'єктів енергетики України, повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об'єктів енергетики", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю.

Арахамія наголосив, що екстрені служби та органи влади у зв'язку з цим опрацьовують різні сценарії.

"Проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури, кожен знає, що повинен робити. Ми готуємося. Готуються військові. І ми закликаємо кожного додатково подбати про себе і свої сім'ї. Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони і павербанки, дізнайтеся, де найближчий Пункт незламності", - закликав депутат.