Події

07:28 27.11.2022

За ніч окупанти обстріляли Нікопольський район

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За ніч окупанти обстріляли Нікопольський район

У ніч проти неділі російські окупанти обстріляли Нікопольський район, постраждалих немає, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Російські окупаційні війська знову всю ніч тероризували Нікопольщину.

Стріляли "Градами" та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару. Поцілили по двох громадах – Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих", - написав Резніченко у телеграм-каналі у неділю вранці.

В результаті в Червоногригорівській громаді пошкоджено 6 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто приватного підприємства та газопровід.

У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстежувати території, деталі обстрілів з'ясовуються.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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