У Києві очікуються снігопади і морози, комунальники підготували 525 одиниць техніки для прибирання снігу та обробки доріг

У Києві з неділі, 27 листопада, очікуються снігопади. У понеділок, 28 листопада, можливий мокрий сніг із дощем, а з середини тижня температура опуститься до -2° вдень та -5° вночі, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Київавтодор" готовий до зміни погоди. Дорожня служба має 525 одиниць основної і додаткової техніки, яку використовують для прибирання снігу й протиожеледної обробки покриття", - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі.

Міська влада закликає водіїв бути уважними на дорогах і за можливості не виїжджати на своїх авто під час снігопаду.

Пішоходам рекомендується користуватися флікерами та ліхтариками у темний час доби.