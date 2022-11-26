Події

19:44 26.11.2022

У Києві очікуються снігопади і морози, комунальники підготували 525 одиниць техніки для прибирання снігу та обробки доріг

1 хв читати
У Києві очікуються снігопади і морози, комунальники підготували 525 одиниць техніки для прибирання снігу та обробки доріг

У Києві з неділі, 27 листопада, очікуються снігопади. У понеділок, 28 листопада, можливий мокрий сніг із дощем, а з середини тижня температура опуститься до -2° вдень та -5° вночі, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Київавтодор" готовий до зміни погоди. Дорожня служба має 525 одиниць основної і додаткової техніки, яку використовують для прибирання снігу й протиожеледної обробки покриття", - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі.

Міська влада закликає водіїв бути уважними на дорогах і за можливості не виїжджати на своїх авто під час снігопаду.

Пішоходам рекомендується користуватися флікерами та ліхтариками у темний час доби.

 

 

 

Теги: #погода #київ #зміни #готовність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:40 26.11.2022
20% із 530 столичних "Пунктів незламності" виявилися зачиненими - Арахамія

20% із 530 столичних "Пунктів незламності" виявилися зачиненими - Арахамія

16:07 26.11.2022
У Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло по черзі вмикатимуть усім мешканцям до стабілізації ситуації - ДТЕК

У Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло по черзі вмикатимуть усім мешканцям до стабілізації ситуації - ДТЕК

13:59 26.11.2022
У Києві в режимі аварійних відключень електроенергії залишаються 130 тис. жителів - КМВА

У Києві в режимі аварійних відключень електроенергії залишаються 130 тис. жителів - КМВА

13:13 26.11.2022
Кличко не виключає, що в неділю Київ може вийти на планові графіки відключень електроенергії

Кличко не виключає, що в неділю Київ може вийти на планові графіки відключень електроенергії

12:54 26.11.2022
В Україні найближчими днями буде сира погода, у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця

В Україні найближчими днями буде сира погода, у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця

20:07 25.11.2022
Київ поки що забезпечений електроенергією на 30% від потреби

Київ поки що забезпечений електроенергією на 30% від потреби

17:56 25.11.2022
У Києві очікується туман, мокрий сніг та ожеледиця, городян закликають бути уважними на дорогах

У Києві очікується туман, мокрий сніг та ожеледиця, городян закликають бути уважними на дорогах

14:34 25.11.2022
В Україні у вихідні очікується дощ та мокрий сніг, місцями ожеледиця

В Україні у вихідні очікується дощ та мокрий сніг, місцями ожеледиця

14:23 25.11.2022
Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву – Кличко

Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву – Кличко

14:09 25.11.2022
З 28 листопада навчання в школах розпочинатиметься і завершуватиметься у світловий проміжок дня

З 28 листопада навчання в школах розпочинатиметься і завершуватиметься у світловий проміжок дня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Енергосистема відновлюється, проте необхідно продовжити економити електрику

Лідерство України особливо проявляється у гарантуванні продовольчої безпеки

Російські окупанти продовжують перегрупування з метою посилення військ на лиманському, авдіївському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

Авіаударом по Часовому Яру зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки і склад, три людини поранені - глава Донецької ОВА

ЄК готує до відправки в Україну 200 середніх трансформаторів, двох автотрансформаторів і 40 генераторів

ОСТАННЄ

Обмеження у Києві в суботу знизилися до 369 МВт

Енергосистема відновлюється, проте необхідно продовжити економити електрику

Лідерство України особливо проявляється у гарантуванні продовольчої безпеки

У Херсоні енергопостачання подано на каналізаційну насосну станцію, світло в житлових будинках з'явиться поетапно найближчими днями

У Куп'янську-Вузловому ексгумовано тіло залізничника, розстріляного окупантами

На Алеї сміливості у Києві було відкрито табличку з ім'ям прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте

З часу деокупації Херсона у результаті обстрілів загинули 32 людини

Гуманітарна ініціатива "Метінвесту" "Рятуємо життя" приєднується до проєкту з реабілітації постраждалих через війну жінок і дітей

Прем'єр-міністри України та Бельгії обговорили використання заморожених російських активів для майбутнього відновлення

Програми навчання для українських військових в Естонії триватимуть

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА