12 осіб звільнено в рамках чергового обміну полоненими - Єрмак

12 осіб звільнено в рамках чергового обміну полоненими, серед них 4 бійці ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак

"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них - 4 бійці ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя і чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - два офіцери, а також сім рядових і сержантів. Додому їдуть воїни, які захищали Маріуполь, ЧАЕС і острів Зміїний", - написав він у Telegram-каналі.

Єрмак зазначив, що за останній тиждень вдалося повернути 98 українців.