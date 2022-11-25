Події

22:07 25.11.2022

Кількість абонентів без електрики до п'ятниці скоротилася вдвічі

1 хв читати
Кількість абонентів без електрики до п'ятниці скоротилася вдвічі

З-поміж людей, у яких відключена електрика, скоротилася вдвічі, сказав у відеозверненні в п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Ключове завдання сьогоднішнього дня, як і інших цього тижня, – енергетика. Від середи вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика", - сказав він.

За його словами, цього вечора відключення тривають у більшості областей і в Києві. "Найбільше проблем – у столиці, в Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині", - сказав Зеленський.

"Загалом понад 6 млн абонентів. Увечері в середу було відключено майже 12 млн абонентів. Будь ласка, у всіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено", - зазначив він.

За його словами, "щовечора фіксуються стрибки споживання, які викликають аварійні відключення".

 

Теги: #електрика #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:12 25.11.2022
Гнучкі офіси IWG plc забезпечені електрикою та інтернетом

Гнучкі офіси IWG plc забезпечені електрикою та інтернетом

09:00 25.11.2022
У Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення е/е, відновлюється теплопостачання

У Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення е/е, відновлюється теплопостачання

20:07 24.11.2022
60% Києва все ще без електропостачання

60% Києва все ще без електропостачання

19:10 24.11.2022
Київрада затвердила передачу 215 млн грн на відновлення найбільш постраждалих від російських окупантів міст і селищ Чернігівської, Київської та Херсонської областей

Київрада затвердила передачу 215 млн грн на відновлення найбільш постраждалих від російських окупантів міст і селищ Чернігівської, Київської та Херсонської областей

21:31 23.11.2022
У Львові відновили електропостачання – мер

У Львові відновили електропостачання – мер

21:24 23.11.2022
"Укренерго" працює над відновленням електропостачання за резервними схемами, у деяких регіонах підключення вже розпочалося - компанія

"Укренерго" працює над відновленням електропостачання за резервними схемами, у деяких регіонах підключення вже розпочалося - компанія

19:36 23.11.2022
У Львові на 70% відновлено водопостачання, половина міста забезпечена електроенергією - мер

У Львові на 70% відновлено водопостачання, половина міста забезпечена електроенергією - мер

19:03 23.11.2022
Подачу води й тепла в Києві буде відновлено до ранку 24 листопада – КДВА

Подачу води й тепла в Києві буде відновлено до ранку 24 листопада – КДВА

05:48 22.11.2022
Людям і бізнесу треба бути дуже ощадливими у споживанні електрики

Людям і бізнесу треба бути дуже ощадливими у споживанні електрики

11:51 19.11.2022
На підтримку закладів культури необхідно 65 млн євро - Мінкультури України

На підтримку закладів культури необхідно 65 млн євро - Мінкультури України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує від мерії Києва та місцевої влади всіх регіонів України більш якісної роботи з функціонування "Пунктів Незламності"

Частину Херсона буде підключено до енергосистеми у неділю-понеділок

Київ поки що забезпечений електроенергією на 30% від потреби

Дефіцит в енергосистемі зберігається на рівні 30%

Шмигаль: Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка не була б обстріляна ворогом

ОСТАННЄ

Зеленський очікує від мерії Києва та місцевої влади всіх регіонів України більш якісної роботи з функціонування "Пунктів Незламності"

Енергопостачання Харківської області відновлено майже повністю, без світла залишається 5 тис. споживачів

Комітет ПА ОБСЄ не зміг змінити правила для вигнання РФ, українська делегація має намір бойкотувати роботу Асамблеї – нардеп Кравчук

ДТЕК планує відремонтувати електромережі на Київщині вже сьогодні і перейти на більш прогнозовані електропостачання

Херсонські комунальні підприємства отримали від МКЧХ необхідне для роботи обладнання

Місія МАГАТЕ відвідає Південноукраїнську АЕС наступного тижня

Слідчі не виявили залишки другої ракети у Пшеводові

ГУР Міноборони України провело космічну розвідку об'єктів окупантів

Макогон не братиме участі у відборі на посаду гендиректора ОГТСУ

Екснардеп Заліщук звільнилася з посади радника голови "Нафтогазу" з міжнародних питань

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА