Кількість абонентів без електрики до п'ятниці скоротилася вдвічі

З-поміж людей, у яких відключена електрика, скоротилася вдвічі, сказав у відеозверненні в п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Ключове завдання сьогоднішнього дня, як і інших цього тижня, – енергетика. Від середи вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика", - сказав він.

За його словами, цього вечора відключення тривають у більшості областей і в Києві. "Найбільше проблем – у столиці, в Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині", - сказав Зеленський.

"Загалом понад 6 млн абонентів. Увечері в середу було відключено майже 12 млн абонентів. Будь ласка, у всіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено", - зазначив він.

За його словами, "щовечора фіксуються стрибки споживання, які викликають аварійні відключення".