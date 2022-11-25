Макогон не братиме участі у відборі на посаду гендиректора ОГТСУ

Ексголова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон не братиме участі в оголошеному АТ "Магістральні газопроводи України" відборі претендентів на посаду нового генерального директора.

"Відкритий конкурс - це завжди гарно. МГУ не змогло 2 рази проштовхнути через КМУ свого кандидата, якого обрали без будь-якого конкурсу. Маю надію, що цей конкурс не просто ширма…", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, МГУ ігнорує позицію Energy Community – організації, яка відповідає за сертифікацію оператора. Крім того, заявлений відбір суперечить позиції Світового банку стосовно цільової моделі корпоративного управління ОГТСУ, яка передбачає спочатку створення нової наглядової ради в самому операторі, проведення конкурсу на його членів, а потім уже конкурсу на позиції членів правління.

"За цією моделлю МГУ взагалі планувалося ліквідувати як непотрібну прокладку", - нагадав Макогон.

ЕксCEO ОГТСУ також повідомив, що МГУ змінило свою позицію щодо введення в компанії правління замість посади гендиректора.

"До мого звільнення вони виступали за введення в компанії Правління замість позиції Генерального Директора. Мовляв, дуже багато влади в руках однієї людини і найкращі європейські практики вимагають наявності колегіального правління, тому потрібно ввести Правління. Бачу, що тепер МГУ вже не вимагає правління і просто хоче призначити одноосібного "свого" керівника", - написав він.

"Планів приймати участь в цьому цирку не маю", - резюмував Макогон.

Як повідомлялося, під час створення МГУ передбачалося, що ця компанія буде оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив ОГТСУ, якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. У свою чергу ОГТСУ було передано у власність МГУ.

Ще у жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати.

У червні 2022 року наглядова рада МГУ схвалила об'єднання з ОГТСУ, в якому йому зараз належить 100%. 11 серпня 2022 року наглядова рада МГУ прийняла рішення про кандидата на посаду виконувача обов'язків генерального директора ОГТСУ, але Кабінет Міністрів відмовив у затвердженні його кандидатури.

За словами на той момент глави ОГТСУ Сергія Макогона, спроби терміново його звільнити посилилися після листа на прем'єр-міністра України з критикою наявної моделі управління та пропозиціями перевести ОГТСУ під управління Міненерго, створити наглядову раду та правління безпосередньо в ОГТСУ, а МГУ ліквідувати.

Світовий банк закликав українську владу дотримуватися процедур корпоративного управління ОЕСР у призначенні генерального директора ОГТСУ, але НР МГУ згідно з рішенням від 16 вересня 2022 року чотирма голосами проти одного припинила повноваження генерального директора ОГТСУ Макогона, коли той перебував у відрядженні.

В.т.о голови ОГТСУ призначено заступника генерального директора з розвитку та трансформації оператора Павла Станчака.

Секретаріат Енергетичного Співтовариства наприкінці вересня у листі на прем'єр-міністра України та глави Міненерго закликав прискорити реформу системи корпоративного управління в ОГТСУ та спростити дворівневу структуру його управління – затвердити новий статут та створити нову наглядову раду.

МГУ наприкінці вересня оголосило тендер на послуги з відбору претендентів на посаду генерального директора ОГТСУ, визнавши його переможцем "Телент Едвайзорс" із пропозицією 1,68 млн грн. 25 листопада МГУ оголосило відкритий відбір претендентів на посаду генерального директора ОГТСУ. Заяви від кандидатів приймаються до вечора 12 грудня 2022 року.