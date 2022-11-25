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14:34 25.11.2022

В Україні у вихідні очікується дощ та мокрий сніг, місцями ожеледиця

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В Україні у вихідні очікується дощ та мокрий сніг, місцями ожеледиця

В Україні в суботу, 26 листопада, очікується дощ та мокрий сніг, лише у східних та північно-західних областях без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях туман, у північних областях місцями налипання мокрого снігу, на заході та півночі країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних та східних областях 1-6° тепла.

У Києві вночі та вранці без істотних опадів, туман, удень дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби - 1-3° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 26 листопада в Києві була в 2009 році й становила 13,8° вище за нуль, найнижча вночі - 21,9° морозу в 1890 році.

У неділю, 27 листопада, на Лівобережжі дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в південних областях удень 2-7° тепла, у Криму місцями 8-11°.

У Києві без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

Теги: #погода #прогноз

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