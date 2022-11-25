Події

14:15 25.11.2022

АЕС України вийдуть на планову потужність роботи в ніч проти суботи - експерт

1 хв читати
АЕС України вийдуть на планову потужність роботи в ніч проти суботи - експерт

Атомні електростанції (АЕС) України вийдуть на планову потужність роботи в ніч проти суботи, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Зважаючи на наявну динаміку, десь сьогодні вночі ми працюватимемо на нормальній плановій потужності атомних електростанцій. Це означатиме, що ми повернулися до більш-менш планових графіків відключень", – сказав він на брифінгу в українському медіа-центрі в п'ятницю.

При цьому Київ як один з найбільш постраждале від блекауту місто в суботу матиме прийнятне покриття електроенергією.

Як повідомлялося, всі українські АЕС (Південноукраїнська, Хмельницька, Рівненська та Запорізька АЕС, яка не постачає е/е до мережі, а лише отримує її для власних потреб) були вперше в історії відключені від мережі через зниження частоти енергосистеми, що увійшла до блекауту України після чергового масованого російського ракетного обстрілу 23 листопада.

На вечір 24 листопада дефіцит потужності в енергосистемі становив 50%, а на ранок 25 листопада він скоротився до 30%. Насамперед було заживлено об'єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільні станції, водоканали, очисні споруди, у деяких регіонах працює громадський електротранспорт.

Водночас через дефіцит потужності у всіх регіонах запроваджено як планові, так і аварійні графіки відключень.

Теги: #аес #робота

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:31 25.11.2022
"Ковальська" готує виробничі майданчики до роботи за критичних умов

"Ковальська" готує виробничі майданчики до роботи за критичних умов

12:20 25.11.2022
Мережа "Епіцентр" продовжить роботу за тривалої відсутності електропостачання

Мережа "Епіцентр" продовжить роботу за тривалої відсутності електропостачання

10:52 25.11.2022
У низці пунктів пропуску на західних кордонах України ускладнена робота, пропуск може тимчасово призупинятися

У низці пунктів пропуску на західних кордонах України ускладнена робота, пропуск може тимчасово призупинятися

21:09 24.11.2022
Глава МАГАТЕ назвав безпрецедентним відключення всіх АЕС України та закликав не повторити цього

Глава МАГАТЕ назвав безпрецедентним відключення всіх АЕС України та закликав не повторити цього

17:08 24.11.2022
ДТЕК заявляє про відновлення роботи своїх електростанцій та електромереж

ДТЕК заявляє про відновлення роботи своїх електростанцій та електромереж

16:30 24.11.2022
"ArcelorMittal Кривий Ріг" через обстріл енергоінфраструктури призупинив виробництво

"ArcelorMittal Кривий Ріг" через обстріл енергоінфраструктури призупинив виробництво

15:30 24.11.2022
Національний маркетплейс "Алло" забезпечив роботу 47 магазинів у 23 містах під час блекаутів

Національний маркетплейс "Алло" забезпечив роботу 47 магазинів у 23 містах під час блекаутів

10:40 24.11.2022
Глава Міненерго України очікує відновлення роботи АЕС до вечора

Глава Міненерго України очікує відновлення роботи АЕС до вечора

07:53 24.11.2022
У Києві тимчасово на семи трамвайних маршрутах ходитимуть автобуси

У Києві тимчасово на семи трамвайних маршрутах ходитимуть автобуси

16:53 23.11.2022
Усі блоки Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС відключено через зниження частоти в енергосистемі України після обстрілів

Усі блоки Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС відключено через зниження частоти в енергосистемі України після обстрілів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг: В Україні немає військ НАТО

Дефіцит потужності в енергосистемі до 11:00 п'ятниці скоротився до 30% - "Укренерго"

У низці пунктів пропуску на західних кордонах України ускладнена робота, пропуск може тимчасово призупинятися

Кличко: Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва по черзі - на 3 години

Глава МЗС Великої Британії прибув до Києва

ОСТАННЄ

Кіноспільнота вимагає відправити у відставку керівництво Держкіно

93% українців вважають, що Голодомор 1932-1933 був геноцидом українського народу

З Херсону евакуюють пацієнтів лікарень через постійні російські обстріли – голова ОВА

"Метінвест" спрямував 4 млн грн на розвиток тактичної медицини в Україні

В Україні у вихідні очікується дощ та мокрий сніг, місцями ожеледиця

Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву – Кличко

З 28 листопада навчання в школах розпочинатиметься і завершуватиметься у світловий проміжок дня

Прага відправляє Києву та Миколаєву сотні обігрівачів та інше обладнання - мер

ДБР проводить обшуки на підприємствах, пов'язаних із екснардепом Жеваго

Мовний омбудсмен виніс постанову про штраф за порушення мовного законодавства мером Харкова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА