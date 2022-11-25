АЕС України вийдуть на планову потужність роботи в ніч проти суботи - експерт

Атомні електростанції (АЕС) України вийдуть на планову потужність роботи в ніч проти суботи, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Зважаючи на наявну динаміку, десь сьогодні вночі ми працюватимемо на нормальній плановій потужності атомних електростанцій. Це означатиме, що ми повернулися до більш-менш планових графіків відключень", – сказав він на брифінгу в українському медіа-центрі в п'ятницю.

При цьому Київ як один з найбільш постраждале від блекауту місто в суботу матиме прийнятне покриття електроенергією.

Як повідомлялося, всі українські АЕС (Південноукраїнська, Хмельницька, Рівненська та Запорізька АЕС, яка не постачає е/е до мережі, а лише отримує її для власних потреб) були вперше в історії відключені від мережі через зниження частоти енергосистеми, що увійшла до блекауту України після чергового масованого російського ракетного обстрілу 23 листопада.

На вечір 24 листопада дефіцит потужності в енергосистемі становив 50%, а на ранок 25 листопада він скоротився до 30%. Насамперед було заживлено об'єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільні станції, водоканали, очисні споруди, у деяких регіонах працює громадський електротранспорт.

Водночас через дефіцит потужності у всіх регіонах запроваджено як планові, так і аварійні графіки відключень.