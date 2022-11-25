Глава МЗС Великої Британії прибув до Києва

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі опублікував фото з главою МЗС України Дмитром Кулебою і подякував за запрошення до Києва.

"Слів недостатньо. Слова не змусять світло горіти цієї зими. Слова не захистять від російських ракет. Велика Британія не просто говорить про Україну, ми надаємо конкретну підтримку захисту України. Спасибі, Дмитре Кулебо, за те, що запросили мене до Києва", - написав Клеверлі у твіттері, опублікувавши фото з Кулебою.

Клеверлі анонсував новий пакет допомоги Україні, передає BBC.

Британія надасть 24 карети швидкої допомоги, 11 машин екстреної допомоги, зокрема шість броньованих автомобілів. Також Україна отримає 3 млн фунтів стерлінгів для відновлення інфраструктури.