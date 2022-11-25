Росіяни обстріляли дві громади Дніпропетровської області в ніч проти п'ятниці

Російські окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області в ніч проти п'ятниці, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни продовжують бити по Нікопольщині. Цієї ночі обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади", - написав він у телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, у міста та села області прилетіло понад 70 російських снарядів.

Водночас постраждалих серед цивільного населення немає.

Деталі обстрілу уточнюються.

В решті районів ніч минула з тривогою і без атак, зазначив Резніченко.