Енергодар знову з електроенергією та теплом – МАГАТЕ

Два блоки Запорізької АЕС, напередодні підготовлені до розхолодження, після поновлення вранці в четвер зовнішнього енергопостачання були знову переведені в режим гарячого зупину, що дає їм змогу забезпечувати парою станцію і теплом прилегле місто Енергодар, повідомило МАГАТЕ із посиланням на своїх експертів на станції.

Згідно з їхньою інформацією, на 9:00 станція отримала доступ і до основної зовнішньої лінії 750 кВ, і до резервної лінії 330 кВ.

МАГАТЕ зазначає, що Енергодар, де проживає багато заводчан, також знову отримує електроенергію.

Агентство нагадує, що реакторам потрібна електроенергія для охолодження та виконання інших важливих функцій ядерної безпеки та захисту, навіть коли вони зупинені і більше не виробляють електроенергію. У разі відключення зовнішнього електропостачання вони мають аварійні дизель-генератори, які можуть забезпечити резервне електропостачання протягом обмеженого періоду часу, у випадку ЗАЕС – 10 днів і більше. На місце прибули чотири вантажівки з дизельним паливом для заправки баків, повідомила в четвер група МАГАТЕ.

Як повідомлялося, всі блоки Рівненської (чотири сумарною потужністю 2835 МВт), Південноукраїнської (три сумарною потужністю 3000 МВт) і Хмельницької АЕС (два сумарною потужністю 2000 МВт) були відключені 23 листопада через зниження частоти в енергосистемі України, що ввійшла в блекаут після чергових масованих російських ракетних обстрілів у середу.

Крім того, було відключено від зовнішнього постачання і ЗАЕС, яка має шість блоків по 1000 МВт, проте станцію було повністю зупинено на початку вересня.

"Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українських атомних електростанцій показує, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною. Це перший випадок, коли всі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення. Це було б зовсім неймовірним до цієї трагічної війни. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об'єктів України, мають бути негайно припинені", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в четвер.