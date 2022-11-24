Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.
Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у четвер увечері, також українська авіація завдала двох ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів російських окупантів.