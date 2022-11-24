Борис Джонсон став почесним громадянином Києва – Кличко

Експрем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон став почесним громадянином Києва, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Київрада схвалила рішення про присвоєння великому другу України Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва", - написав Кличко у телеграмі у четвер.

"Борис неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Велика Британія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні", - додав він.