В Україні працюють 3720 пунктів незламності - К. Тимошенко

Станом на 9:00 четверга, 24 листопада, в Україні відкрито 3720 пунктів незламності, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, відкриття пунктів незламності у вівторок, 22 листопада, анонсував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що підготовлено вже понад 4 тис. таких точок і заплановано ще більше.

"Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота пунктів незламності", - сказав він.

Дізнатись адреси найближчих пунктів можна за адресою nezlamnist.gov.ua