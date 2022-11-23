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21:24 23.11.2022

"Укренерго" працює над відновленням електропостачання за резервними схемами, у деяких регіонах підключення вже розпочалося - компанія

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НЕК "Укренерго" працює над підключенням постраждалих унаслідок сьомої хвилі масованих ракетних атак РФ на енергооб'єкти України в середу, 23 листопада, регіонів згідно з чіткими та заздалегідь розробленими протоколами, у деяких регіонах уже почалося підключення, повідомила компанія.
"Диспетчери та інженери "Укренерго" працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Ремонтні бригади компанії оцінюють масштаб пошкоджень і приступають до ремонтів усюди, де це можливо вже зараз", - йдеться в телеграм-каналі "Укренерго" в середу ввечері.
Водночас у компанії наголосили, що приводів для паніки немає, а в деяких регіонах підключення вже здійснюється.
"Укренерго" має чіткі протоколи дій, які вже зараз виконуються", - пояснили в НЕК.
Насамперед підключатимуть об'єкти критичної інфраструктури, зокрема водоканали, теплокомуненерго, вокзали, лікарні.
Водночас у компанії зазначили, що через суттєві пошкодження, а також морози і дощі зі снігом в окремих регіонах ремонти можуть зайняти більше часу.
В "Укренерго" зауважили, що наслідки ракетних ударів по Україні відчула і Молдова, чия енергомережа технічно є спільна з українською.
"Через російські атаки стався стрибок частоти в нашій технічно спільній енергомережі, який призвів до втрати зв'язку Молдови з електричною мережею Європи, звідки вона отримує частку електроенергії", - пояснили в НЕК.
При цьому там акцентували, що Україна не експортує е/е до жодної країни з 11 жовтня, коли експорт через російські удари було зупинено.
Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, внаслідок ракетних ударів у середу, 23 листопада, було зупинено майже всю генерацію в Україні, також пошкоджено підстанції, після чого більшість споживачів залишилася без світла.

Теги: #електрика #укренерго

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