Події

20:39 23.11.2022

США надали Україні ще один пакет військової допомоги на $400 млн, що включає боєприпаси для NASAMS та HIMARS, генератори та автомобілі

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Міністерство оборони США (U.S. Department of Defence) у середу оголосило про санкціонування президентом Джозефом Байденом безпекової допомоги Україні в розмірі до $400 млн для задоволення критично важливих потреб у галузі безпеки та оборони.
"Це рішення є 26 списанням обладнання Міноборони для України з серпня 2021 року", - повідомляється на сайті американського оборонного відомства.
Згідно з повідомленням, пакет допомоги включає:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
- 150 великокаліберних протидронних кулеметів з тепловізійними прицілами;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських реактивних систем HIMARS;
- 200 високоточних артилерійських набоїв калібру 155 мм;
- 10 тис. 120-мм мінометних снарядів;
- високошвидкісні протирадарні ракети HARMs;
- 150 автомобілів HMMWV;
- понад 100 легких тактичних машин;
- понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;
- більше ніж 200 генераторів;
- запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки.
"В умовах безперервних і жорстоких ракетних та безпілотних атак Росії на критично важливу енергетичну інфраструктуру України додаткові засоби протиповітряної оборони залишаються невідкладним завданням. Додаткові боєприпаси для NASAMS та великокаліберні кулемети допоможуть Україні протистояти цим невідкладним загрозам", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, США вже виділили Україні понад $19,7 млрд безпекової допомоги з моменту приходу до влади адміністрації Байдена, а з 2014 року США виділили понад $21,8 млрд на допомогу Україні в галузі безпеки, зокрема понад $19 млрд із початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.
"Щоб задовольнити потреби України на полі бою, які зростають, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові можливості", - наголошується в повідомленні.

Теги: #сша #допомога_україні

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