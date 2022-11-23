Проєкт допомоги міст Європи з постачання генераторів Eurosities покликаний допомогти українцям пережити найскладнішу зиму в сучасній історії – Єрмак

Проєкт допомоги міст Європи з постачання генераторів Eurosities, офіційно запущений сьогодні у Страсбурзі, покликаний допомогти українцям пережити найскладнішу зиму в сучасній історії, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Генератори є основним обладнанням, яке забезпечить базові потреби людей: світло, зв'язок, доступ до надійної медичної допомоги у разі відключення світла, спричиненого ударами Росії. Вони потрібні нам як стратегічний резерв в умовах повного й безперервного знеструмлення, яке, можливо, триватиме тижнями", - заявив Єрмак, виступаючи через відеозв'язок перед учасниками запуску проєкту Eurosities.

Водночас, за його словами, основним пріоритетом для України є негайне відновлення енергомережі, оскільки позбавлення цивільних громадян водопостачання та водовідведення може спровокувати гуманітарну катастрофу. Зокрема, потрібне високовольтне обладнання: автотрансформатори, автоматичні вимикачі, реле, розрядники.

Як повідомляє пресслужба президента України, президент Європейського парламенту Роберта Мецола, яка брала участь у запуску проєкту, зазначила, зі свого боку, що ЄС та його інституції залишаються солідарними з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронті.

Вона додала, що надання генераторів має допомогти забезпечити енерго- та водопостачання для цивільного населення, лікарень в Україні, та закликала всі міста і регіони Європи долучитися до цього проєкту допомоги українцям.

