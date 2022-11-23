Україна ініціює невідкладне засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російським ракетним обстрілом – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив представнику України в ООН звернутися із запитом щодо скликання невідкладного засідання Ради безпеки.

"Доручив послу України в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини", - написав Зеленський у твіттері.