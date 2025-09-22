Сибіга на Радбезі ООН: Європа не воює з Росією, але Росія воює з Європою

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що найкращий спосіб запобігти більшій війні в Європі – це посилити підтримку України.

У виступі на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Естонією після вторгнення російських військових літаків в повітряний простір країни Сибіга зазначив, що сьогоднішнє засідання відбувається лише через десять днів від скликаного Польщею екстреного засідання Радбезу ООН після вторгнення безпілотників РФ.

"Що буде далі? Які ще екстрені засідання нам доведеться проводити в найближчі тижні? Яка країна стане наступною, що зіткнеться з провокаціями Росії? Жодна з цих подій не було випадковою... Країна, яка займає постійне місце в цій Раді, руйнує міжнародний мир і безпеку, які вона повинна підтримувати. Логіка проста. Росія ескалює ситуацію, щоб змусити всіх грати за її правилами. Вона хоче нав'язати всім закон джунглів: право сильнішого. Наша мета протилежна. Ми маємо змусити Росію грати за нашими правилами... Вони називаються Статутом ООН", - сказав він.

Очільник українського МЗС наголосив, що "політичні дії мають підкріплюватися сильними практичними кроками", оскільки "слабкі або запізнілі реакції лише заохочуватимуть (Росію – ІФ-У) до подальшої агресії".

"Європа не воює з Росією. Але Росія воює з Європою. І єдиний спосіб захистити мир – це відповісти силою і єдністю. Найкращий спосіб запобігти більшій війні в Європі – це посилити підтримку України. Якщо ви допоможете нам швидше закінчити цю війну з повагою до Статуту ООН, Росія не поширить її на інші країни", - закликав Сибіга.

Він підтвердив готовність України до інтеграції протиповітряної оборони з європейськими країнами.

"Україна — єдина країна у світі, яка протистоїть регулярним масовим повітряним атакам із застосуванням понад півтисячі безпілотників і ракет. Ми готові ділитися досвідом і об'єднувати зусилля. Інтегрована європейська система протиповітряної оборони, що поєднує розвідку, раннє попередження та активне перехоплення, є надзвичайно важливою... Інші елементи рішучої реакції включають руйнівний тиск санкцій та потужні заходи стримування для України. Російську військову машину можна зупинити лише силою, а не слабкістю", - заявив міністр.

На завершення свого виступу Сибіга ще раз наголосив, що агресія проти будь-якої європейської країни загрожує безпеці всіх. "Тільки спільні дії можуть запобігти ескалації та зберегти мир в Європі", - резюмував він.