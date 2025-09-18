Умєров обговорив з Головним представником НАТО в Україні підтримку союзників та програму PURL

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Секретар Ради безпеки та оборони Рустем Умєрову четвер провів зустріч із Старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером, під час якої обговорив стратегічні пріоритети оборони України та, зокрема, програму "Перелік пріоритетних потреб України" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL).

Як зазначив Умєров, під час розмови також обговорили гарантії безпеки для України та їх практичне наповнення.

"Під час розмови в Києві з Головою Представництва НАТО в Україні Патріком Тернером обговорили гарантії безпеки для України, їх практичне наповнення, а також кроки, які зміцнюють нашу взаємодію з Альянсом. Наголосив: наша мета – стійкий мир, що базується не на деклараціях, а на конкретних механізмах захисту та реальних гарантіях безпеки для наших громадян", - написав Умєров у Телеграмі.

За його словами, сторони окремо зупинилися на програмі PURL – новому механізмі, який дає змогу партнерам із НАТО та Європи фінансувати закупівлю американського озброєння та боєприпасів для України. "Це дозволяє швидше закривати наші пріоритетні оборонні потреби та зміцнює спільний трансатлантичний фронт підтримки", - додав Умеров.

Секретар Радбезу подякував Патріку Тернеру та всій команді Представництва НАТО за послідовну підтримку і готовність разом посилювати безпеку України та всієї Європи.

"Ми мали надзвичайно продуктивне обговорення широкого кола питань: перспективи досягнення миру, гарантії безпеки, стратегічні пріоритети оборони України, підтримка України союзниками з НАТО та шляхи посилення співпраці. Я розраховую на поглиблення плідної співпраці", – написав у свою чергу, Тернер на офіційний сторінці представництва НАТО в Facebook.