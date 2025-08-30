Інтерфакс-Україна
00:34 30.08.2025

Свириденко закликала до посилення тиску на РФ та негайного припинення вогню в Україні під час Радбезу ООН

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко закликала посилити дипломатичний, економічний і військовий тиск на Росію та забезпечити повне, негайне та безумовне припинення вогню.

"Учора Росія знову жорстоко відповіла на наші спроби залучити її до цивілізованого діалогу мовою міжнародного права, миру та поваги до людського життя. Росія продовжує обирати вбивства замість завершення війни (…) Ці вбивства — це свідомі акти терору. Це обдумане рішення, ухвалене в Москві, щоб продовжувати систематичну кампанію терору проти цивільного населення та знищення будь-яких ознак нормального життя", - сказала вона на екстренному засіданні Ради безпеки ООН на тему "Підтримка миру та безпеки України" у Нью-Йорку у п'ятницю.

За її словами, напад у ніч на 28 серпня забрав життя 25 людей, серед яких четверо дітей, ще 63 цивільних, включно з 11 дітьми, отримали поранення. Прем’єрка наголосила, що припинення вогню є ключовою передумовою для подальших мирних переговорів.

"Щирий діалог не може відбуватися, поки "внеском" Росії залишаються тіла українських дітей, витягнутих з-під завалів", - сказала прем’єр-міністерка.

Свириденко закликала міжнародну спільноту посилити санкційний та фінансовий тиск на РФ. Зокрема, вона наголосила на швидкому ухваленні 19-го пакета санкцій ЄС, повному відключенні Росії від міжнародних фінансових систем, застосуванні санкцій проти так званого "тіньового флоту" нафтових танкерів, запровадженні жорстких тарифів для підриву економіки та посиленні персональних санкцій проти політичного і військового керівництва Росії.

Вона також наголосила на терміновій потребі України в додаткових системах ППО та далекобійних засобах ураження для захисту цивільного населення та нейтралізації російських військових об’єктів, з яких запускаються атаки.

"Хочу наголосити: посилення нашої оборонної спроможності також служитиме меті заохочення Росії до більш конструктивної участі в міжнародних мирних зусиллях", - сказала Свириденко.

Вона підкреслила, що Україна залишається готовою дати дипломатії справжній шанс і домогтися справедливого, всеосяжного та тривалого миру, а триваючі атаки Росії підривають міжнародні зусилля.

"Ми повинні врахувати це у наших зусиллях, спрямованих на мирне врегулювання та створення надійних гарантій безпеки", - зазначила Свириденко.

За словами прем’єрки, народ України сподівається, що Рада Безпеки та її держави-члени, які послідовно наголошували на необхідності припинення бойових дій, знайдуть мужність перетворити слова на дії.

"Відновлення поваги до міжнародного права, передусім до Статуту ООН та принципу територіальної цілісності, надішле чіткий сигнал: агресія має каратися, ніколи не винагороджуватися", - зазначила вона.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що на прохання України, підтримане її партнерами, Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у пʼятницю, 29 серпня. Зустріч відбувається у відповідь на останню смертоносну масовану хвилю російських ракетних атак й атак безпілотників на Київ та інші українські міста.

