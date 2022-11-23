Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини, дві особи загинули, ще десять поранені – голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Херсонської області, за останню добу під ворожий вогонь потрапили чотири населені пункти Бериславського району та шість – Херсонського, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Херсонський район - ворог обстріляв Херсон, Білозерку, Степанівку, Чорнобаївку, Токарівку та Зеленівку, також зафіксовано влучання ворожих снарядів поблизу Музиківки. У результаті обстрілів у населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру", - написав Янушевич у телеграмі в середу.

Він також зазначив, що у Бериславському районі окупанти стріляли по Бериславу, Козацькому, Гаврилівці та Новоолександрівці. Ворожими снарядами знищено та пошкоджено будинки місцевих жителів.

"На жаль, за минулу добу ворожі обстріли забрали життя двох жителів Херсонщини, ще десятеро осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості", - підсумував голова ОВА.