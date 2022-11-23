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10:24 23.11.2022

РФ, імовірно, створює інформаційні умови для атаки під "чужим прапором" на Бєлгородську область - ISW

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РФ, імовірно, створює інформаційні умови для атаки під "чужим прапором" на Бєлгородську область - ISW

 Кремль, схоже, створює інформаційні умови для атаки під чужим прапором на Бєлгородську область РФ, імовірно, намагаючись відновити підтримку своїми громадянами війни в Україні, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 22 листопада.

У звіті зазначається, що кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотезу про те, що українські війська прагнуть вторгнутися у Бєлгородську область, а інші російські джерела вважають, що силам РФ необхідно відновити контроль над Куп'янськом у Харківській області, щоб мінімізувати загрозу українського нападу.

При цьому в ISW наголосили, що твердження Росії про підготовлюваний напад України на Бєлгородську область абсурдні та спрямовані лише на те, щоб залякати громадськість і змусити її підтримати війну.

"Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не може зробити це в таких масштабах... Ці безглузді припущення про фантастичне українське вторгнення в Росію також можуть бути частиною зусиль Кремля щодо визнання і заспокоєння російської провоєнної націоналістичної спільноти", - заявили аналітики.

Згідно зі звітом, російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, в найближчому майбутньому вони все ще зможуть атакувати критично важливу інфраструктуру України у великих масштабах. Проте російські військові, ймовірно, зазнають проблем із поповненням свого арсеналу високоточними системами озброєння.

Аналітики зазначають, що російські сили, ймовірно, зміцнюють позиції в східній частині Запорізької та західної частини Донецької областей.

Також російські джерела продовжують рекламувати примусове усиновлення українських дітей у російські сім'ї.

 

Теги: #війна #isw

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