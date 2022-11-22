На зустрічі глав МЗС країн НАТО у Бухаресті Кулеба обговорить необхідність невідкладних поставок в Україну нових систем ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбудеться у Бухаресті 29-30 листопада, та обговорить необхідність невідкладних поставок в Україну нових систем протиповітряної оборони та зброї загалом.

"Так, я планую взяти участь у міністерській зустрічі в Бухаресті. У мене буде два дуже прості сигнали. Перший стосуватиметься постачання в Україну негайно нових систем протиповітряної оборони та взагалі будь-якої зброї, яка може допомогти нам збивати російські ракети та іранські дрони. А по-друге, обговорюватимемо план на найближчі 3-4 місяці, тобто, яким чином НАТО допоможе Україні пройти цю важку військову зиму", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Він уточнив, що це стосується не лише постачання зброї, а й невоєнного обладнання, яке потрібне Україні.