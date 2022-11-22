Події

16:55 22.11.2022

Під патронатом МЗС України у Польщі відбудеться WORLD FOR UKRAINE SUMMIT

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Під патронатом МЗС України у Польщі відбудеться WORLD FOR UKRAINE SUMMIT

 7-9 грудня у Жешуві відбудеться міжнародний захід WORLD FOR UKRAINE SUMMIT під патронатом Міністерства закордонних справ України.

"Мета WORLD FOR UKRAINE SUMMIT - дослідити стан та проблемні аспекти міжнародної гуманітарної допомоги Україні, а також з'ясувати масштаби збитків, завданих нашій державі в результаті широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Проведення W4UA Summit сприятиме актуалізації та зміцненню наявних гуманітарних заходів та налагодженню співпраці між неурядовими організаціями, бізнесом та державними структурами", - йдеться у повідомленні МЗС України у вівторок.

Окрім того, на полях W4UA Summit обговорюватимуть питання продовольчої та енергетичної безпеки, підтримку стартапів в Україні, плани відновлення зруйнованих українських міст, а також можливі форми ділової співпраці, які забезпечуватимуть відповідні проєкти. Програма WORLD FOR UKRAINE SUMMIT охоплює шість тематичних зон, понад 50 панельних дискусій, чотири симпозіуми та низку інших тематичних заходів, поінформували в МЗС.

"Делегати з України запрошуються до участі безкоштовно. Для цього під час реєстрації за посиланням: https://w4ua.com/ потрібно ввести промокод W4UA-NGO-UA", - зазначили у міністерстві.

Теги: #україна #польща #мзс #саміт

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