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16:19 22.11.2022

Білоруські військові застосовують засоби РЕБ, щоб ускладнити спостереження за кордоном силам оборони України - Держприкордонслужба

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Білоруські військові застосовують засоби РЕБ, щоб ускладнити спостереження за кордоном силам оборони України - Держприкордонслужба

 Білоруські військові застосовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити спостереження за кордоном силам оборони України за допомогою безпілотних літальних апаратів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"По той бік кордону ми також фіксуємо застосування засобів радіоелектронної боротьби, що, зокрема, націлено на те, щоб ускладнити спостереження силам оборони за лінією державного кордону за допомогою безпілотних літальних апаратів. Ті засоби, які застосовуються з іншого боку кордону, намагаються придушити роботу безпілотників, які використовують українські захисники", - сказав Демченко на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві у вівторок.

За його словами, на сьогодні на кордоні України з Білоруссю не відзначається якихось змін в ситуації, вона залишається контрольованою.

"Підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь, які й раніше перебували на посиленні кордону з Україною, так і залишаються, прикриваючи свою ділянку кордону від нас. Однак ми не бачимо змін ні в чисельній кількості цих підрозділів, ні в характері їхніх дій", - поінформував речник.

Демченко запевнив, що Україна розуміє загрозу, яка може йти з території Білорусі через посилення тиску Росії на неї.

"Тому ми робили і робитимемо все для того, щоб зміцнити наш кордон, зокрема всіма елементами, пов'язаними з інженерним облаштуванням… Треба розуміти, що, крім загороджень, це і знищення можливих шляхів, якими може рухатися техніка через кордон, це і мінування місцевості на найбільш загрозливих напрямках, які проводять українські військові", - розповів він.

Теги: #демченко #держприкордонслужба

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