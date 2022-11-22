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10:54 22.11.2022

СБУ проводить контррозвідувальні заходи в Корецькому монастирі та приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ

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СБУ проводить контррозвідувальні заходи в Корецькому монастирі та приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ

 Служба безпеки України повідомляє про проведення у вівторок контррозвідувальних заходів на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) в Рівненській області, повідомляє облуправління СБУ.

"На Рівненщині Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ", - повідомляється на сторінці Управління СБУ в Рівненській області у фейсбуці у вівторок.

У повідомленні зазначено, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в рамках системної роботи СБУ щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Зазначені заходи, за інформацією облуправління, проводяться для недопущення використання релігійних громад як осередку "руского міра", перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї.

"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд зазначених територій та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України", - наголошують в облуправлінні спецслужби.

Раніше у вівторок CБУ повідомила, що проводить контррозвідувальні заходи у Києво-Печерській Лаврі в Києві для недопущення використання Лаври як осередку "руского міра"

 

Теги: #сбу #упц_мп #рівненська_область

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