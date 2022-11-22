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10:11 22.11.2022

У РФ продовжують посилювати контроль над інформпростором - ISW

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У РФ продовжують посилювати контроль над інформпростором - ISW

Російський уряд щосили намагається взяти під контроль інформаційний простір, оскільки там дедалі частіше лунає критика на адресу російських збройних сил і всередині країни, і за її межами, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 21 листопада.

"Російські офіційні особи, ймовірно, прагнуть посилити цензуру, щоб придушити переважання іноземних голосів та внутрішньої критики, застосовуючи законодавчий тиск до фундаментальних алгоритмів і представляючи широкий спектр дій, які можна вважати завданими шкоди державній безпеці Росії", - йдеться у зведенні.

В ISW повідомляють, що відео від 18 листопада, на якому російський солдат відкрив вогонь по групі українських військових, коли російські військові здавалися в полон, стало каталізатором подальшого розколу між Кремлем і відомими голосами в російському інформаційному просторі.

"Кілька російських блогерів скористалися змістом відео для критики російської військової та мобілізаційної практики… Поділ між блогерами, які критикують стрілянину в Макіївці, символізує військові невдачі Росії, і використання Кремлем цього для продовження інформаційної операції проти українських військових може ще більше фрагментувати інформаційний простір".

У зведенні повідомляється, що в понеділок українські сили продовжили контрнаступ на сході України на тлі погіршення погодних умов. Російські війська, у свою чергу, продовжували наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки, продовжували зводити укріплення в Херсонській області на південь від річки Дніпро, а українські сили продовжували завдавати ударів по скупченням російських військ у цьому районі.

З посиланням на офіційного представника Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк повідомляється, що українські сили здійснюють військову операцію на Кінбурнській косі у Миколаївській області. Водночас вона закликала до дотримання оперативного мовчання.

"Контроль над Кінбурнською косою дасть змогу українським силам відбивати удари Росії по контрольованому Україною узбережжю Чорного моря, активізувати військово-морську активність у цьому районі та здійснювати потенційні операції з переходу на лівий (східний) берег у Херсонській області під значно меншим російським артилерійським вогнем, ніж було б під час форсування Дніпра", - зазначають аналітики.

За даними ISW, російські мобілізовані продовжують протестувати та дезертирувати, оскільки їхні родичі продовжують публічно виступати проти питань мобілізації. На окупованих українських територіях окупаційна адміністрація посилила фільтраційні заходи.

 

Теги: #війна #isw

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