Події

08:09 22.11.2022

Окупанти обстрілювали з "Градів" та артилерії села у Марганецькій ОТГ Дніпропетровщини

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Окупанти обстрілювали з "Градів" та артилерії села у Марганецькій ОТГ Дніпропетровщини

Російські окупанти обстрілювали з "Градів" та артилерії села у Марганецькій ОТГ Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Майже 60 снарядів направили росіяни цієї ночі до Нікополя. Накрили вогнем із "Градів" та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, ніхто не постраждав.

"Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з'ясовуються", - додав Резніченко.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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