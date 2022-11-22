Окупанти обстрілювали з "Градів" та артилерії села у Марганецькій ОТГ Дніпропетровщини

Російські окупанти обстрілювали з "Градів" та артилерії села у Марганецькій ОТГ Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Майже 60 снарядів направили росіяни цієї ночі до Нікополя. Накрили вогнем із "Градів" та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, ніхто не постраждав.

"Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з'ясовуються", - додав Резніченко.