Голова Нацбанку зібрав провідні банки на зустріч у Харкові

Голова Національного банку України Андрій Пишний прозвітував про першу з початку великої війни офлайн-зустріч з українськими банками, місцем якої було обрано Харків.

"Символічно, що в такий день – День гідності та свободи – ми зустрілися саме в Харкові. Це місто надавало нам дуже влучного контексту і настрою, для щирого, відвертого, не завжди легкого обговорення непростих питань", – написав він у фейсбуці увечері в понеділок.

Пишний повідомив, що на зустрічі "звірили годинники", обговоривши важливі питання фінансового сектору: перспективи погодження програми МВФ, необхідність забезпечити неемісійне фінансування бюджету, питання розвитку внутрішнього боргового ринку, підтримання безперебійної роботи банківської системи.

"Ведемо і будемо далі вести ґрунтовну спільну системну роботу по кожному з них. Це був діалог, я радий цьому, тільки в діалозі ми знайдемо баланс рішень, які допоможуть нам вистояти", – зазначив голова НБУ.

Згідно з представленою ним фотографією в зустрічі взяли участь близько 15 представників комерційних банків, а також члени правління Нацбанку.

Раніше, 8 листопада, Пишний разом із правлінням НБУ зустрівся в Києві з приблизно десятьма топменеджерами банків – членів Форуму провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI). Хоча, судячи з фотографій, голова Райффайзен Банку Олександр Писарук, наприклад, був на обох зустрічах.