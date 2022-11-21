Події

10:17 21.11.2022

Вторгнення білоруських військ в Україну залишається малоймовірним - ISW

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Вторгнення білоруських військ в Україну залишається малоймовірним - ISW

Головне управління розвідки Міністерства оборони України в неділю, 20 листопада, повідомило про те, що російські спецслужби планують низку фальшивих атак на об'єкти критичної інфраструктури Білорусі, щоб змусити білоруську армію вступити у війну в Україні. Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) продовжують вважати, що вторгнення білоруських військ в Україну малоймовірне, йдеться у звіті, оприлюдненому ISW уранці 21 листопада.

На сході України тривають бої уздовж лінії Сватове-Кремінна, про що повідомляють і російські, і українські джерела. Російські джерела зазначили, що погіршення погодних умов впливають на бойові дії.

Українська сторона заявила про звільнення населених пунктів у Луганській області з початку контрнаступу на сході. Водночас Міноборони Росії заявило про завдання удару по скупченню українських військ у районі Новоселівського Луганської області. Міноборони Росії раніше заявляло про відбиття українських атак на населений пункт, і ця заява може свідчити про те, що українські сили просунулися до населеного пункту.

Російські війська також продовжували наступальні дії на бахмутському, авдіївському та донецькому напрямках.

За даними української сторони, РФ продовжує перекидати частину сил зі східного (лівого) берега річки Дніпро на інші оперативні напрями, але все ще зберігає значну присутність сил на півдні Херсонщини.

Українські та російські джерела повідомляють, що обстріли пошкодили інфраструктуру Запорізької атомної електростанції. Один із російських військових блогерів стверджував, що обстріл вівся з контрольованої Росією території на південь від ЗАЕС, але більшість російських джерел звинуватили Україну.

Російське військове керівництво продовжує мобілізаційні заходи на тлі повідомлень про тривалий опір і погані умови.

Теги: #прогноз #білорусь #isw

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