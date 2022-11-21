Події

09:47 21.11.2022

Українці об'єдналися, щоб не втратити свободу та незалежність - Зеленський

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Українці об'єдналися, щоб не втратити свободу та незалежність - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи заявив, що українці "не втратили гідність, мужність, віру в себе та об'єдналися, щоб не втратити волю і незалежність, не втратити Україну".

"Можемо залишитися без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла, але не без волі. Це залишається незмінним. Ми витримаємо, ми вистоїмо", - заявив він.

"І в День Гідності та Свободи зберемося на майдані Незалежності. Там, де завжди захищали гідність і свободу. На граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції Гідності. Там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України. І там, де ми відзначимо День Перемоги України. У мирному Києві, у мирній Україні я скажу про важливе. Про головне. Те, що лишилося незмінним. І залишиться незмінним", - сказав він.

Теги: #день_гідності #зеленський

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